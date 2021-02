Типсаревич: поколение Сафина круче нынешнего, но это выиграет больше

— Янко, рад вас видеть в Москве. Во-первых, вы вообще видели где-нибудь столько снега, как здесь сейчас?

— За пределами гор никогда не видел. В городе точно нет.

— Мы тоже такого не видели очень давно.

— Я вообще рад увидеть это, ведь многое говорят про русские зимы, а когда мы приезжали на Кубок Кремля или на турнир в Санкт-Петербурге, то было холодно, но совсем не так, как сейчас. Сейчас нам очень повезло, что вообще удалось приземлиться.

