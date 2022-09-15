«Стоило бы уйти раньше»: Кафельников о завершении карьеры Федерером Теннисист Кафельников прокомментировал завершение карьеры Федерера

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Роджер Федерер

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в разговоре с NEWS.ru прокомментировал уход теннисиста Роджера Федерера из большого спорта. По его словам, прославленному спортсмену нужно было завершить карьеру «чуточку раньше». Кафельников считает, что выступления Федерера последние два-три года были блеклыми.

Безусловно Федерер один из величайших теннисистов современности. Но если говорить объективно, то ему стоило завершить карьеру чуточку раньше. Так, как он и так, 2-3 последних года практически не играл и его болельщики все, это время находились в повешенном состоянии, в принципе уже ожидая подобного шага, — заявил Кафельников.

Ранее двадцатикратный победитель турниров Большого шлема Федерер объявил о завершении карьеры. Последним его турниром станет Кубок Лэйвера, который пройдет с 19 по 25 сентября в Лондоне.

41-летний теннисист заявил, что здоровье больше не позволяет ему выступать в профессиональном туре, но он будет иногда выходить на корт в выставочных матчах.

В июне 2022 года испанский теннисист Рафаэль Надаль обошел Федерера по количеству призовых, заработанных за карьеру. Это произошло после победы спортсмена на чемпионате «Ролан Гаррос» — 2022, который стал для него 22-м на турнирах Большого шлема.