Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

Фото: Paul Zimmer/Global Look Press

Роджер Федерер

Швейцарский теннисист, двадцатикратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Последним его турниром станет Кубок Лэйвера, который пройдет с 19 по 25 сентября в Лондоне, написал он в своих социальных сетях.

41-летний теннисист заявил, что здоровье больше не позволяет ему выступать в профессиональном туре, но он будет иногда выходить на корт в выставочных матчах.

Федерер считается одним из лучших теннисистов за всю историю. Он завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдон (рекорд за всю историю), шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Федерер не выходил на корт Уимблдона с 2021 года, после того как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.

В июне 2022 года испанский теннисист Рафаэль Надаль обошел Федерера по количеству призовых, заработанных за карьеру. Это произошло после победы спортсмена на чемпионате «Ролан Гаррос» — 2022, который стал для него 22-м на турнирах Большого шлема.

Испанец, завоевав очередной титул, заработал $2,34 млн и теперь имеет в активе $130 681 472. Он опережает Федерера на $87 тысяч. Лидерство сохраняет серб Новак Джокович, который заработал больше $156 млн. В первой десятке рейтинга нет ни одного российского теннисиста.