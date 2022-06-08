Надаль обошёл Федерера по количеству заработанных за карьеру призовых

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера по количеству призовых, заработанных за карьеру, сообщает Tennis.com. Это произошло после победы спортсмена на чемпионате «Ролан Гаррос» — 2022, который стал для него 22-м на турнирах Большого шлема.

Испанец, завоевав очередной титул, заработал $2,34 млн и теперь имеет в активе $130 681 472. Он опережает Федерера на $87 тысяч. Лидерство сохраняет серб Новак Джокович, который заработал больше $156 млн. В первой десятке рейтинга нет ни одного российского теннисиста.

Ранее 8 июня в социальных сетях появилось видео, на котором Надаль передвигается на костылях. Ролик был снят спустя два дня после победы испанца на турнире «Ролан Гаррос».

В финале Открытого чемпионата во Франции Надаль обыграл норвежца Каспера Рудда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Испанец выступал на турнире на уколах из-за травмы стопы.