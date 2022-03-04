Спортсменов выставляют предателями: Журова о флаге РФ в профиле Медведева

Российских и белорусских спортсменов Запад пытается выставить предателями перед соотечественниками, вынуждая, как, например, гонщиков, отказываться использовать слова «русский», «Россия», «Белоруссия», заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она прокомментировала исчезновение флага РФ из описания официального Instagram-профиля теннисиста Даниила Медведева, недавно ставшего первой ракеткой мира.

Сначала, наверно, заставили [убрать флаг]. Потом будет всё намного жёстче. Например, нашим гонщикам запретили говорить, что они русские, чтобы участвовать в соревнованиях. Я не знаю, готов ли будет Даниил публично отказаться [от того, что он русский]? Других ребят просто отстранили и всё, а теперь пошло другое — публично откажитесь, что вы русские. Россия — многонациональная страна? А люди, например наполовину украинцы, дагестанцы, осетины? <...> Если кто-то публично скажет, что он не русский, то человек, наверно, должен сам отказаться и от гражданства, — отметила Журова.

Парламентарий добавила, что не станет «входить в положение Медведева», но посоветовала не сразу принимать решение, а «потерпеть» и дождаться итогов мирных переговоров по ситуации на Украине. Спикер подчеркнула, что «политики договорятся, спортсменов ставят в положение предателей».

И это цель. Показать — вот, посмотрите, у вас же есть предатели. Вы думаете, что их у вас нет, а они есть они. Мирные переговоры [по Украине] закончатся неким решением. Когда политики манипулируют людьми, люди на какое-то время должны взять паузу. Отказываться от того, что ты русский, когда твои деды защищали страну как раз от того, что сейчас заставляют делать. Я не знаю, кто на это способен, даже ради результата в спорте, — подытожила Журова.

Накануне Медведев убрал флаг РФ из описания профиля в Instagram. Ранее после фразы «профессиональный теннисист» у него в профиле стояло эмодзи с флагом страны, сейчас оно отсутствует. 24 февраля началась специальная военная операция, которую Россия проводит на территории Украины.

28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Россиянин набрал 8615 баллов, что позволило ему подняться на первую строчку рейтинга. На втором месте остановился бывший лидер рейтинга сербский теннисист Новак Джокович. На его счету 8465 баллов. Третью строчку сохранил немец Александр Зверев. Он набрал 7515 баллов.

Ранее сообщалось, что бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о чувствах, с которыми приехала в Европу. В своём Instagram она призналась, что впервые оказалась в Париже с «тяжёлым сердцем».