https://static.news.ru/photo/26bdaa78-5dfa-11ea-a604-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Потапова Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй раунд теннисного турнира, который проходит в Монтеррее (Мексика).

В первом круге российская спортсменка обыграла мексиканку Джулию Гатто-Монтиконе со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Матч длился 2 часа 17 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $275 тыс. Потапова поспорит со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек.

Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича в 1/8 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ) со счётом 7:6 (7:3), 6:0, писал NEWS.ru.