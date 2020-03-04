Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй раунд теннисного турнира, который проходит в Монтеррее (Мексика).
В первом круге российская спортсменка обыграла мексиканку Джулию Гатто-Монтиконе со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Матч длился 2 часа 17 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $275 тыс. Потапова поспорит со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек.
Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича в 1/8 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ) со счётом 7:6 (7:3), 6:0, писал NEWS.ru.
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