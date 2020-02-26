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Матч квалификации международного турнира по теннису Кубок Дэвиса между Японией и Эквадором пройдёт без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса.

Болельщикам, которые приобрели билеты, вернут деньги. Один из японских телеканалов покажет трансляцию, сообщает официальный сайт турнира. Ожидается, что на матче сможет выступить победитель 12 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном...