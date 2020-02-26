Россиянин Андрей Рублёв обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича в 1/8 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ) со счётом 7:6 (7:3), 6:0.
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
За выход в полуфинал соревнований 22-летний спортсмен поборется с победителем пары французом Пьером-Юге Эрбером и британцем Дэниэлем Эвансом.
Призовой фонд турнира составляет $2 794 840.
Матч квалификации международного турнира по теннису Кубок Дэвиса между Японией и Эквадором пройдёт без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса, ранее писал NEWS.ru.
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