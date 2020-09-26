Пирс и Винус победили в парном разряде на теннисном турнире в Гамбурге

https://static.news.ru/photo/a64a764c-00d7-11eb-8dab-fa163e074e61_660.jpg Майкл Винус Фото: Richard Callis/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Австралиец Джон Пирс и новозеландец Майкл Винус одержали победу в парном разряде на теннисном турнире в Гамбурге (Германия).

Известно, что призовой фонд составляет €1 млн.

В финале спортсмены победили хорватов Ивана Додига и Мате Павича со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 8 минут.

Для 32-летнего Пирса это 22-й титул в парах на турнирах ATP, для его ровесника Винуса — 12-й.

Ранее NEWS.ru писал, что мужской и женский теннисные турниры «Кубок Кремля» в Москве в 2020 году отменены из-за пандемии COVID-19. Такое решение принято из-за повышения числа случаев заражения, сообщили в пресс-службе Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Мужской турнир должны были провести с 19 по 25 октября, а женский — с 26 октября по 1 ноября.