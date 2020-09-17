Кубок Кремля в Москве не состоится из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/b109ac16-f910-11ea-b56a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужской и женский теннисные турниры Кубок Кремля в Москве в 2020 году отменены из-за пандемии COVID-19. Такое решение принято из-за повышения числа случаев заражения, сообщили в пресс-службе Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Мужской турнир должны были провести с 19 по 25 октября, а женский — с 26 октября по 1 ноября.

Отмечается однако, что отмена Кубка Кремля не повлияет на проведение соревнования в Санкт-Петербурге. Он пройдет с 12 по 18 октября.

Кубок Кремля — профессиональный теннисный турнир. С 1990 года он каждую осень проходит в российской столице на хардовых кортах СК «Олимпийский». С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 922 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар; а женский — к премьер серии WTA с призовым фондом около $1 млн и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

Как писал NEWS.ru, теннисист Даниил Медведев после US Open остался на пятой строчке мирового рейтинга.