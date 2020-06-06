Новак Джокович недоволен предлагаемыми организаторами US Open мерами

Первая ракетка мира серб Новак Джокович неоднозначно отреагировал на возможные условия проведения открытого чемпионата США (US Open) по теннису.
Условия, которые нам хотят предложить, действительно беспрецедентные. С собой в теннисный центр можно будет взять только одного человека. Это нереально, так как сначала тебе нужен тренер, затем физиотерапевт, а потом тренер по фитнесу, — цитирует Джоковича Blic.rs.
US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.
Ранее исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стэйси Эллэстер рассказала о возможных изменениях в проведении US Open 2020 года. Планируется, что игроки будут прибывать на чартерных самолётах с лимитом до пяти человек в команде, до прилёта в Нью-Йорк все будут проверяться на коронавирус. На турнире сократится количество судей, а все матчи будут проходить без зрителей, писал NEWS.ru.
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