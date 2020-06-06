Теннис

Новак Джокович недоволен предлагаемыми организаторами US Open мерами

19:45, 06 июня 2020
Фото: Petra Schramböhmer/Global Look Press

Первая ракетка мира серб Новак Джокович неоднозначно отреагировал на возможные условия проведения открытого чемпионата США (US Open) по теннису.

Условия, которые нам хотят предложить, действительно беспрецедентные. С собой в теннисный центр можно будет взять только одного человека. Это нереально, так как сначала тебе нужен тренер, затем физиотерапевт, а потом тренер по фитнесу, — цитирует Джоковича Blic.rs.

US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

Ранее исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стэйси Эллэстер рассказала о возможных изменениях в проведении US Open 2020 года. Планируется, что игроки будут прибывать на чартерных самолётах с лимитом до пяти человек в команде, до прилёта в Нью-Йорк все будут проверяться на коронавирус. На турнире сократится количество судей, а все матчи будут проходить без зрителей, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях