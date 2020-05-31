Организаторы US Open могут отменить пятисетовые матчи из-за теннисистов

https://static.news.ru/photo/0f020306-a329-11ea-9f8e-fa163e074e61_660.jpg Стэйси Эллэстер Фото: AP/ТАСС

Исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стэйси Эллэстер рассказала о возможных изменениях в проведении Открытого чемпионата США по теннису (US Open) 2020 года.

Мы на 150% сосредоточены, чтобы создать безопасную среду для проведения турнира в запланированные даты, — цитирует Эллэстер Associated Press.

Она отметила, что организаторы могут отказаться от пятисетовых матчей в мужской сетке турнира, если об этом попросят сами спортсмены.

Планируется, что игроки будут прибывать на чартерных самолётах с лимитом до пяти человек в команде, до прилёта в Нью-Йорк все будут проверяться на коронавирус. На турнире сократится количество судей, а все матчи будут проходить без зрителей.

US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

Как писал NEWS.ru, международный теннисный турнир Уимблдон в 2020 году не состоится в связи с пандемией коронавируса. Один из четырёх турниров Большого шлема решили перенести на следующий год, чтобы обезопасить спортсменов и их поклонников. Председатель All England Lawn Tennis Club Ян Хьюитт назвал эту меру оправданной.