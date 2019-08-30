https://static.news.ru/photo/e8ba5c50-cbc6-11e9-a384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль во время турнира US Open спас маленького мальчика, которого едва не задавила толпа фанатов. Ребёнок подошёл к ограждению спортивного сектора, чтобы взять автограф у многократного победителя турниров «Большого шлема», однако сзади продолжала напирать толпа.

В какой-то момент юный почитатель Надаля испугался и заплакал. Тот заметил происходящее, подошёл к ограде и выхватил ребёнка из скопления людей, подняв на руки. Спортсмен забрал мальчика в коридор для теннисистов, пообщался с ним и подписал кепку.

Рафаэль, ты спас моего сына. Он теперь восхищается тобой. Отныне ты его герой! Спасибо! Удачи на US Open! — написал позже отец мальчика в Twitter .

@RafaelNadal that was my son you saved. He already idolizes you. Now you’re his hero too! Thank you! Best of luck at the US Open! https://t.co/29mN14rIH9 — jsouyang (@jsouyang) 31 august 2019

Между тем, Надаль смог выйти в третий круг турнира, не выиграв ни единого гейма. Его соперник Танаси Коккинакис из Австралии выбыл с соревнований из-за травмы плеча.

Следующим соперником испанца станет Чхун Хён из Южной Кореи.

Ранее, как писал News.ru, Рафаэль Надаль признался, что мог бы стать футболистом, если бы в своё время у него не пошли дела в теннисе.