В какой-то момент юный почитатель Надаля испугался и заплакал. Тот заметил происходящее, подошёл к ограде и выхватил ребёнка из скопления людей, подняв на руки. Спортсмен забрал мальчика в коридор для теннисистов, пообщался с ним и подписал кепку.

@RafaelNadal that was my son you saved. He already idolizes you. Now you’re his hero too! Thank you! Best of luck at the US Open! https://t.co/29mN14rIH9