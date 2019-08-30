Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль во время турнира US Open спас маленького мальчика, которого едва не задавила толпа фанатов. Ребёнок подошёл к ограждению спортивного сектора, чтобы взять автограф у многократного победителя турниров «Большого шлема», однако сзади продолжала напирать толпа.
В какой-то момент юный почитатель Надаля испугался и заплакал. Тот заметил происходящее, подошёл к ограде и выхватил ребёнка из скопления людей, подняв на руки. Спортсмен забрал мальчика в коридор для теннисистов, пообщался с ним и подписал кепку.
Рафаэль, ты спас моего сына. Он теперь восхищается тобой. Отныне ты его герой! Спасибо! Удачи на US Open! — написал позже отец мальчика в Twitter.