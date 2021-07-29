Медведев прокомментировал историю со скандальным вопросом журналиста

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место в мировом рейтинге, прокомментировал ситуацию с провокационным вопросом чилийского журналиста. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

Может быть, это был вопрос перевода, но я его дважды переспросил. Мне тысячу вопросов задавали, пару раз я говорил, что вопрос не лучший, но всё равно отвечал. А это был непрофессиональный вопрос, — сказал Медведев.

Он добавил, что журналист должен отвечать за непрофессионализм, как сам Даниил отвечает за сломанные ракетки на корте.

В четверг, 29 июля, Медведев проиграл испанцу Пабло Каррено-Бусте в четвертьфинале олимпийского турнира — 2020 в Токио. Он упустил шанс побороться за медали.

Двумя днями ранее после победы над Фабио Фоньини в 1/8 финала Медведев вышел к представителям прессы в микст-зону. Там чилийский журналист спросил у Даниила, как он относится к тому, что на российских спортсменах висит «клеймо мошенников». Медведев отказался отвечать на вопрос и попросил удалить этого журналиста с Олимпиады.