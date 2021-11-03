Медведев поделился ожиданиями от матча с Кордой на «Мастерсе» в Париже
Сергей Стариков
Сергей Стариков
10:11, 04 ноября 2021
Российский теннисист Даниил МедведевФото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче в рамках третьего круга турнира серии «Мастерс» в Париже, в котором он встретится с американцем Себастьяном Кордой. Слова спортсмена приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Матч с Кордой? Всегда интересно играть с кем-то в первый раз. Мы даже никогда не тренировались вместе. Он только что одержал отличную победу над Марином Чиличем, поэтому я очень рад сыграть с ним завтра, — заявил Медведев.
Помимо прочего, россиянин высказался о своей победе над белорусским теннисистом Ильёй Ивашко. По его словам, в начале матча он демонстрировал хороший уровень, но в середине немного сбавил.
Ранее сообщалось, что Медведев взял верх над Ивашко в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча продлилась чуть более полутора часов и завершилась победой россиянина в двух партиях.