https://static.news.ru/photo/7d1ad6fa-d300-11e9-bc73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США-2000 Марат Сафин поделился эмоциями от работы комментатором на Первом канале на финале US-Open 2019, в котором российский теннисист Даниил Медведев уступил в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Я пытался сделать как умею, как мог. Если что-то не совпадало по цензуре или были какие-то недочеты, прошу не судить меня строго и простить. Я не хочу извиняться, но вроде получилось нормально. Спасибо, что кто-то понял и оценил, фидбек нормальный, положительного больше, чем негатива, — цитирует Сафина Sport24 .

По мнению Сафина, во время финала он работал сразу в двух амплуа: комментатора и болельщика, что также повлияло на проведение репортажа.

Медведев после решающего матча на Открытом чемпионате США сравнил себя с Надалем, ранее писал News.ru.