Легендарный теннисист Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы Легендарный теннисист Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы

Борис Беккер / Фото Hendrik Schmidt/Global Look Press

Немецкий бывший теннисист, экс-первая ракетка мира и шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы. Причина — финансовые махинации. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что 54-летний спортсмен при оформлении банкротства в 2017 году скрыл активы на сумму £ 2,5 млн, в том числе, люксовую виллу в Германии. А банкротсво немец оформлял из-за якобы невозможности выплатить кредит в £ 3 млн за жильё на испанской Мальорке.

За совершённое Беккером правонарушение ему могло грозить до семи лет лишения свободы. По приговору немец должен будет провести за решёткой 2,5 года с возможностью изменения наказазния на условное после отбытия половины срока.

С 2012 года Беккер живёт в Великобритании и работает теннисным комментатором на BBC.

20 апреля стало известно, что российских теннисистов отстранили от участия в Уимблдоне 2022 года.