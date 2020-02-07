https://static.news.ru/photo/c70d5186-49cd-11ea-a163-fa163e074e61_660.jpg Ли На Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Китайская теннисистка Ли На, родившая в Ухани, пожертвовала 3 миллиона юаней (430 тысяч долларов) на борьбу с коронавирусом.

Ли На пожертвовала средства благотворительному фонду из Пекина, средства будут направлены на медикаменты для больниц Ухани, сообщает South China Morning Post.

Ли На является победительницей «Ролан Гаррос — 2011» и Открытого чемпионата Австралии — 2014.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. В мире заразились более 31 тысячи человек, умерли — более 600, 1,5 тысячи человек выздоровели.

Ранее женская сборная Китая по гандболу отказалась от участия в квалификационном турнире Олимпийских игр — 2020, писал NEWS.ru.