Китайская теннисистка Ли На, родившая в Ухани, пожертвовала 3 миллиона юаней (430 тысяч долларов) на борьбу с коронавирусом.
Ли На пожертвовала средства благотворительному фонду из Пекина, средства будут направлены на медикаменты для больниц Ухани, сообщает South China Morning Post.
Ли На является победительницей «Ролан Гаррос — 2011» и Открытого чемпионата Австралии — 2014.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. В мире заразились более 31 тысячи человек, умерли — более 600, 1,5 тысячи человек выздоровели.
Ранее женская сборная Китая по гандболу отказалась от участия в квалификационном турнире Олимпийских игр — 2020, писал NEWS.ru.
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