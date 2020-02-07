https://static.news.ru/photo/5348c6ba-4994-11ea-9baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/Global Look Press

Женская сборная Китая по гандболу отказалась от участия в квалификационном турнире Олимпийских игр — 2020, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Таким образом, состав подгруппы, где выступает сборная России, изменён. Вместо Китая, согласно результатам чемпионата Азии, выступит Казахстан.

Турнир пройдет в венгерском Дьёре. Помимо Казахстана россиянки сыграют с Венгрией и Сербией.

В Олимпийских играх примут участие 12 сборных. Шесть из них уже известны: Япония (организатор), Франция (чемпион Европы), Бразилия (победитель Панамериканских игр), Южная Корея (победитель азиатской квалификации), Ангола (победитель африканской квалификации), Нидерланды (чемпион мира).

Ещё шесть команд будут отобраны по итогам квалификационных турниров. Путёвки получат по две лучшие сборные каждой подгруппы.

Ранее мужская и женская сборные Китая по хоккею с мячом уведомили международную федерацию об отказе участвовать в чемпионатах мира из-за коронавируса, писал NEWS.ru.