https://static.news.ru/photo/cbda7d06-472a-11ea-9899-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusbandy.ru

Мужская и женская сборные Китая по хоккею с мячом уведомили международную федерацию об отказе учувствовать в чемпионатах мира, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Причиной принятия данного решения является распространение коронавируса в Китае и возможностью его распространения на другие команды участвующих в турнире, гооврится в сообщении пресс-службы ФХМР.

Мужской чемпионат мира пройдет в Иркутске 1−6 марта (группа Б), женский 19−22 февраля в Норвегии. Таким образом, в календари игр чемпионатов мира будут внесены изменения.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» из-за коронавируса может поменять местами Гран-при Китая и Сочи, писалNEWS.ru.