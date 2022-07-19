Федерация тенниса России отреагировала на каминг-аут Касаткиной Федерация тенниса России о каминг-ауте Касаткиной: это «абсолютно личное дело каждого»

Фото: IMAGO/Mathias Schulz/Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина

Федерация тенниса России не стала комментировать каминг-аут первой ракетки РФ Дарьи Касаткиной. Руководитель пресс-службы ФТР Илья Вержба заявил NEWS.ru, что «это абсолютно личное дело каждого».

Мы точно не будем комментировать ориентацию наших спортсменов. Это абсолютно личное дело каждого. Неважно, занимается ли он спортом или нет. Это точно не прерогатива Федерации, — заявили в ФТР.

Накануне Касаткина совершила каминг-аут. В интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко она призналась, что у нее есть девушка. Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая в июне тоже совершила каминг-аут.

Ранее Касаткина во время матча с украинкой Ангелиной Калининой помогла сопернице после неудачного падения. Это случилось в начале второго сета, встреча проходила в Берлине.