Россиянка Касаткина помогла украинской сопернице, получившей травму

Российская теннисистка Дарья Касаткина во время матча с украинкой Ангелиной Калининой помогла сопернице после неудачного падения. Это случилось в начале второго сета, встреча проходила в Берлине.

Калинина упала и подвернула ногу. Касаткина сходила за льдом, принесла пакет с ним оппонентке и помогла ей подняться. Украинка смогла продолжить встречу, но проиграла второй и третий сеты — 7:5, 3:6, 1:6.

Таким образом, Касаткина вышла во второй круг турнира WTA-500 в Берлине, где сыграет с победителем матча Екатерина Александрова (Россия) — Марьяна Заневска (Бельгия).

6 июня стало известно, что вторая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт прекратила работу с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Причина — российский паспорт специалиста, который сейчас не позволяет ему вовремя получать визы и путешествовать на турниры.