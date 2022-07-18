Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут. В интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко она призналась, что у нее есть девушка.

Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации? Да все нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть. Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла, — заявила теннисистка.