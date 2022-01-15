Джокович подчинится решению о депортации, несмотря на несогласие

Сербский теннисист Новак Джокович выразил разочарование в связи с решением Федерального суда Австралии отменить визу спортсмена из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 и нарушения правил въезда. При этом он решил подчиниться решению судебной инстанции и объявил о начале работы с Австралийскими службами касаемо депортации, сообщает «Интерфакс».

Я уважаю постановление суда, и я буду сотрудничать с властями относительно моей депортации из страны, — подытожил спортсмен.

Таким образом серб не сможет принять участие в Australian Open, одном из четырёх турниров «Большого шлема», на котором серб был триумфатором 9 раз. Соревнование пройдет с 17 по 30 января и будет проводиться со зрителями на трибунах, несмотря на рекордные темпы заболеваемости коронавирусом. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19. Серб является 20-кратным победителем турниров Большого шлема и в ближайшие три года не сможет пополнить копилку трофеев Australian Open из-за запрета на въезд в страну.

14 января вновь была аннулирована австралийская виза Джоковича из-за того, что он нарушил антиковидные правила. Джокович был снова отправлен в иммиграционный изолятор в Мельбурне. Сообщалось, что согласно решению Министерства по делам иммиграции Австралии, спортсмену придётся покинуть страну в ближайшее время и что ему будет запрещено въезжать на территорию Австралии на протяжении трёх лет.

Власти Австралии установили правила, согласно которым в страну могут въехать только привитые люди либо те, у которых есть законный медотвод от вакцинации. Лидер мирового тенниса не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода.