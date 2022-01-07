В Австралии число случаев COVID-19 впервые перевалило за 100 тысяч за сутки

В Австралии за прошедшие сутки более 116 тысяч человек сдали положительный ПЦР-тест. Это самое большое количество заболевших за сутки в стране с начала пандемии, сообщает Reuters. Больше всего заболевших было зафиксировано в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, столицами которых являются Мельбурн и Сидней соответственно.

В Австралии последовательно фиксируется рекордное количество новых ежедневных инфекций, и в субботу 8 января произошёл ещё один всплеск, — передает Reuters.

Австралия сообщила о 116 025 новых случаях, побив рекорд предыдущего дня, составлявший чуть более 78 тысяч. Почти 100 тысяч новых случаев были зарегистрированы в самых густонаселённых штатах Виктория, где пройдет Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне, и Новом Южном Уэльсе.

Ранее стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович был задержан в аэропорту австралийского Мельбурна, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии, из-за проблем с документами.

Позже выяснилось, что спортсмен не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличие законного медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19. Разбирательство длилось около восьми часов, после чего виза спортсмена была аннулирована, а самого его предупредили о необходимости покинуть страну.