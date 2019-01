Tesla прекратит продажи дешёвых Model S и X

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. со второй половины января прекратит продажи наиболее дешевых ($76 тыс.) версий авто Model S и X с аккумулятором на 75 кВт/час.

Starting on Monday, Tesla will no longer be taking orders for the 75 kWh version of the Model S & X. If you’d like that version, please order by Sunday night at https://t.co/46TXqRJ3C1