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Tesla прекратит продажи дешёвых Model S и X

Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. со второй половины января прекратит продажи наиболее дешевых ($76 тыс.) версий авто Model S и X с аккумулятором на 75 кВт/час.

«Если вы хотите приобрести такие модели, пожалуйста, сделайте заказ до ночи воскресенья», — написал главный исполнительный директор Tesla Илон Маск в Twitter.

Теперь самая дешевая версия Model S с аккумулятором на 100 кВт/час. будет стоить $96 тыс., а Model X —  $97 тыс.

Маск также заявил, что Tesla «однозначно не намерена» отказываться от выпуска автомобилей этих моделей в ближайшие два года.

Ранее Tesla заявила о рекордных показателях в производстве автомобилей. Так много машин, как было собрано в конце 2018 года, компания раньше не производила, писал News.ru.


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