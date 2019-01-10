Tesla прекратит продажи дешёвых Model S и X

https://news.ru/storage/news/6589c19b5246f4f2fe473d786171a22a/655249d7-7941-4dd4-98ab-6364e21ef9da_850.jpg Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. со второй половины января прекратит продажи наиболее дешевых ($76 тыс.) версий авто Model S и X с аккумулятором на 75 кВт/час.

«Если вы хотите приобрести такие модели, пожалуйста, сделайте заказ до ночи воскресенья», — написал главный исполнительный директор Tesla Илон Маск в Twitter.

Starting on Monday, Tesla will no longer be taking orders for the 75 kWh version of the Model S & X. If you’d like that version, please order by Sunday night at https://t.co/46TXqRJ3C1 — Elon Musk (@elonmusk) 9 января 2019 г.

Теперь самая дешевая версия Model S с аккумулятором на 100 кВт/час. будет стоить $96 тыс., а Model X — $97 тыс.

Маск также заявил, что Tesla «однозначно не намерена» отказываться от выпуска автомобилей этих моделей в ближайшие два года.

Ранее Tesla заявила о рекордных показателях в производстве автомобилей. Так много машин, как было собрано в конце 2018 года, компания раньше не производила, писал News.ru.