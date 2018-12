Китайские компании объявили бойкот Apple

https://news.ru/storage/news/0aa42a8e33a83d4ce6f53360a5035756/5b94d518-503f-4606-8d09-46dbe24478dc_850.jpg Chinafotopress/Fzwb/Global Look Press

​За покупку «яблочных» устройств сотрудникам грозят санкции

Китайские компании пригрозили сотрудникам санкциями в случае покупки каких-либо устройств Apple. Пользователи, нарушившие постановления руководства, могут лишиться премий, получить урезанную зарплату или даже быть уволены.

При этом используется не только кнут, но и весьма внушительные пряники в виде крупных субсидий на покупку продукции Huawei. Одни гарантируют скидки на устройство, а другие полностью возмещают все затраты на девайсы, сообщает Nikkei Asian Review. Более 20 китайских компаний также объявили в социальных сетях, что они увеличат закупки других продуктов Huawei, таких как система управления бизнесом.

Так, Shanghai Youluoke Electronic and Technology предлагает до двух бесплатных телефонов Huawei на одного сотрудника, в то время как Shenzhen Yidaheng Technology — 18-процентную скидку на телефоны Huawei или ZTE. Другая компания, Fuchun Technology, платит своим сотрудникам до 500 юаней (около $72,50) после предоставления подтверждения покупки.

Однако более жёсткие меры доказывают, что китайские пользователи с неохотой отказываются от устройств Apple в пользу Android-девайсов. Ярким примером стала ситуация в Шэньчжэне, где находится штаб-квартира Huawei. Например, один из производителей оборудования угрожал конфисковать устройства Apple у сотрудников и уволить тех, кто не выполнил требования. Технологическая компания Menpad, также базирующаяся в Шэньчжэне, заявила, что накажет сотрудников, которые покупают «яблочную» продукцию. А Shenzhen Yidaheng Technology пообещала оштрафовать работников-«яблочников» на сумму, эквивалентную стоимости их устройств.

В любом случае, независимо от наказания или поощрения, Apple стремительно теряет позиции на китайском рынке. Если раньше iPhone был символом богатства и роскоши, то теперь в обществе это, скорее, вызывает недовольство, чем одобрение.

Война на два фронта

Бойкот китайских компаний стал ответной реакцией на арест финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Власти Канады задержали её в начале декабря по запросу Соединённых Штатов. Последняя сторона просила экстрадировать Ванчжоу по подозрению в нарушении торговых санкций против Ирана. Реакция Китая последовала незамедлительно. Посольство КНР в Канаде назвало задержание финдиректора нарушением прав человека. Дипмиссия требует от Вашингтона и Оттавы освобождения Ванчжоу.

«Полиция Канады по запросу американской стороны задержала гражданку КНР, которая не нарушила никаких американских и канадских законов, китайская сторона решительно выступает против этого действия, которое является грубым нарушением прав человека», — говорится в заявлении посольства.

В Huawei заявили, что компании ничего не известно о противоправных действиях финдиректора Huawei Technologies.

«Компания обладает крайне ограниченными сведениями относительно предъявленных обвинений, нам не известно ни о каких противоправных действиях со стороны госпожи Мэн Ванчьжоу», — отметила Huawei.

Одновременно со всем этим Apple продолжает пожинать плоды затянувшихся судебных разбирательств с американской компанией Qualcomm. В начале декабря сразу несколько «яблочных» смартфонов запретили продавать в Китае по решению Народного суда города Фучжоу. В списке оказались семь моделей: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Причиной запрета стало ущемление патентных прав американского производителя. Через несколько дней окружной суд в Мюнхене вынес схожее решение. Из-за нарушений интеллектуальных прав Qualcomm корпорация вынуждена временно прекратить продажи iPhone 7 и 8.

В конце сентября News.ru писал, что Qualcomm обвинила Apple в краже конфиденциальной информации и коммерческой тайны. Данные, связанные с микропроцессорами компании, якобы были переданы Intel, основному поставщику «яблочной» корпорации, с целью улучшения производительности чипов.

Согласно иску, поданному в окружной суд Сан-Диего (штат Калифорния), Apple предоставила конкуренту Qualcomm исходный код программного обеспечения и лог-файлы. Истец надеется, что новые обвинения будут включены в состав полуторагодового судебного спора между компаниями. Стороны не смогли прийти к мирному урегулированию вопроса, в связи с чем федеральный судья назначил дату заседания на 15 апреля 2019 года.