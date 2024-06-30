Татуированные люди оказались «несовместимы» с популярным гаджетом Appleinsider: татуировки на запястьях создают помехи работе умных часов

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Татуировки, расположенные на запястьях, могут создавать помехи в работе умных часов, сообщает издание Appleinsider. Как выяснили специалисты, пигмент на коже не позволяет гаджету собирать корректные данные.

Эксперты объяснили, что умные часы самых разных производителей имеют функцию измерения пульса, уровня кислорода в крови и другие показатели, связанные со здоровьем сердца. Для этого в гаджеты встроена технология фотолетизмографии. Так, датчик на часах задействует светодиоды красного и зеленого цвета.

Инфракрасный свет обычно используется для уведомлений о частоте сердечных сокращений и фонового мониторинга. Зеленый используется для измерения частоты сердечных сокращений во время тренировок и сеансов дыхания, — пишет издание.

Однако если на руке есть тату или краска, то устройство будет собирать данные некорректно. Таким образом специалисты пришли к выводу, что умные часы несовместимы с татуировками.

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