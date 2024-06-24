Психолог Волкова назвала смартфоны и планшеты «электронным кокаином»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследователи называют экраны смартфонов «электронным кокаином», потому что при их использовании у людей выделяется большое количество дофамина — гормона удовольствия, рассказала NEWS.ru психолог Елена Волкова. По ее словам, этот эффект и становится причиной того, что у многих возникает сильная зависимость от гаджетов.

Исследователи зачастую называют экраны смартфонов и планшетов «электронным кокаином». Дело в том, что при их использовании у людей в значительном количестве вырабатывается дофамин — гормон удовольствия. Это и вызывает всё большую зависимость от устройств, — заявила Волкова.

Она добавила, что ситуация заметно усугубилась с появлением интернета, когда форумы и чаты стали все чаще заменять людям реальное общение. Тогда же начал получать популярность так называемый интернет-серфинг — по сути, бесцельное брожение по Сети, уточнила Волкова.

Ранее клинический психолог Юлия Харитонова назвала признаки цифровой зависимости. В частности, она заявила, что стоит начать беспокоиться, если человек часами бездумно листает видео в интернете. Психолог отметила, что еще одним признаком зависимости является желание постоянно отслеживать лайки и другие реакции на свои публикации. Уклонение от ответственности, пренебрежение отношениями, работой и финансами также может означать интернет-зависимость. Харитонова добавила, что иногда люди, страдающие этим, игнорируют даже физические потребности, а также становятся неряшливыми, забывчивыми и неприятными в общении.