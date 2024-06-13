Россиянам назвали признаки интернет-зависимости Психолог Харитонова: бездумное листание роликов в Сети говорит о зависимости

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Если человек часами бездумно листает видео в интернете, у него может быть зависимость от него, рассказала в беседе с РИАМО клинический психолог Юлия Харитонова. По ее словам, невозможность существования без интернета тоже говорит о зависимости.

Когда вы теряете счет времени, бездумно листая ролики в YouTube, заходите в интернет, чтобы переключиться, это явный признак зависимости. И зависимый человек неспособен остановиться, — объяснила эксперт.

Психолог отметила, что еще одним признаком зависимости является желание постоянно отслеживать лайки и другие реакции на свои публикации. Уклонение от ответственности, избегание отношений, работы и финансов также может означать интернет-зависимость.

Одержимому интернетом человеку раз за разом требуется все больше времени, чтобы получить удовлетворение от серфинга в Сети. Аналогичная ситуация наблюдается у алкоголиков, которым требуется все большая доза горячительного напитка, чтобы получить удовлетворение, — подчеркнула специалист.

Харитонова добавила, что иногда люди с такой проблемой игнорируют даже физические потребности, а также становятся неряшливыми, забывчивыми и неприятными в общении.

Ранее психолог Дмитрий Деулин рассказал, чтобы справиться с интернет-зависимостью, нужно составить программу «цифрового детокса» и ограничить экранное время. По его словам, также можно переводить смартфон в «авиарежим» при общении с семьей и друзьями.