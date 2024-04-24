Россиянам рассказали, как бороться с интернет-зависимостью Психолог Деулин: «цифровой детокс» поможет справиться с интернет-зависимостью

Чтобы справиться с интернет-зависимостью, нужно составить программу «цифрового детокса» и ограничить экранное время, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» психолог Дмитрий Деулин. По его словам, также можно переводить смартфон в «авиарежим» при общении с семьей и друзьями.

Нужно определить интервал времени, когда вы сможете принудительно отключать функции мобильного интернета на своем гаджете и неукоснительно придерживаться этого правила. Можно в кругу близких договориться о правилах пользования гаджетами. Например, во время приема пищи, разговоров, приготовлениях ко сну переключать смартфон в «авиарежим», — объяснил эксперт.

Деулин отметил, что есть специальные программы, которые принудительно ограничивают экранное время, что поможет побороть зависимость от гаджетов и интернета. Также нужно составить программу «цифрового детокса», например, можно пойти погулять на свежем воздухе, почитать книгу, но в бумажном формате, заняться спортом или встретиться с друзьями.

Следует перевести встречи, конференции, учебные занятия и остальное общение из цифрового формата, порекомендовал психолог. Нужно стараться организовывать мероприятия с живым общением и очным присутствием. Необходимо возвращаться к офлайн форматам, иначе общество может ждать «цифровая аутизация».

Ранее эксперт по PR и трафику в соцсетях Павел Шашлов посоветовал удалить все ненужные приложения с экрана, чтобы справиться с зависимостью от смартфона и меньше времени проводить с гаджетом в руках. Он подчеркнул, что это позволит сэкономить время на поиск нужной программы и не будет отвлекать ежедневно.