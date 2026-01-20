Профессор объяснил, зачем в России хотят создать православный ИИ

Православный ИИ станет инструментом для просвещения, заявил «Радио 1» профессор МГЛУ Роман Силантьев. По его словам, в частности, с помощью нейросетей можно будет расшифровывать и переводить древние рукописи, которые плохо сохранились или написаны невнятным почерком.

Если мы не хотим, чтобы наши граждане, особенно дети, обращаясь в нейросети, обнаруживали там антиправославную, антироссийскую позицию, то нужна своя нейросеть. Это элемент суверенитета. Нейросеть может стать мощным инструментом для науки и просвещения, — высказался Силантьев.

Он отметил, что православный ИИ не заменит собой ни священников, ни церковное таинство. Нейросети будут давать четкие ответы на вопросы вероучения, а в случае просьб принять исповедь — откажут и посоветуют пользователю посетить храм.

Ранее председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких заявила, что сгенерированный нейросетями контент без соответствующей маркировки могут заблокировать. Она отметила, что в некоторых соцсетях уже есть встроенные алгоритмы, которые выявляют и помечают ИИ-материалы.