Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 15:26

MAX запустил функцию приватных каналов для пользователей из двух стран

Пользователям MAX из России и Белоруссии разрешили создавать приватные каналы

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пользователи из России и Белоруссии получили возможность создавать приватные каналы в MAX, сообщили в пресс-службе платформы. Новая функция позволяет авторам самостоятельно управлять доступом подписчиков и настройками публикаций.

Авторы <…> могут публиковать фото, видео и заметки, записывать видеокружки и голосовые сообщения. Можно выбрать или отключить реакции на публикации и управлять заявками на вступление, — говорится в релизе.

Для доступа к функции пользователям необходимо обновить приложение. После в разделе «Чаты» появится опция «Создать приватный канал». Администраторы каналов могут контролировать подключение новых подписчиков по ссылке. Для этого в настройках канала предусмотрен пункт «Заявка на вступление». Подписаться на канал, в таком случае, пользователи смогут лишь после одобрения заявки, уточнили в сервисе.

Ранее источники, близкие к ситуации, сообщили, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы Telegram уже во вторник, 10 февраля. Еще один инсайдер добавил, что меры по замедлению уже принимаются.

MAX
мессенджеры
Россия
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве экс-президента ВФЛА
IT-эксперт объяснил, как не потерять данные в Telegram в случае блокировки
«Кривлялся, как паяц»: Лавров о поведении Зеленского на встрече с Путиным
Диетолог рассказала, как сделать пиццу полезным приемом пищи
Сына президента ВФЛА Балахничева заподозрили в убийстве отца
В российском посольстве анонсировали визит Путина в Казахстан
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 44 БПЛА
Захарова заявила, что Россия заранее знала о преступлениях Эпштейна
«Сколько людей было обмануто»: Милонов о дальнейшей судьбе Telegram в РФ
Вечеринки в Куршевеле, президентская гонка, Е-мобиль: куда пропал Прохоров
В России сочли сатанистской атаку ВСУ на похоронную процессию
Джиган решил отвадить ухажеров от своей жены угрозами
Сотрудницу детсада в Москве уволили после скандала с успокаиванием детей
США утратили контроль над рядом ключевых командований НАТО
В Индийский океан рухнул самолет
«Очередной акт терроризма»: Захарова о покушении на генерала Алексеева
Госдума разрешила блокировать фишинговые сайты без суда
«Как фанатики»: экс-нардеп о планах ЕС позволить Украине вступить в союз
Захарова назвала главную проблему Европы
Скончался актер фильма «Как есть жареных червяков»
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.