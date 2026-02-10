MAX запустил функцию приватных каналов для пользователей из двух стран

Пользователи из России и Белоруссии получили возможность создавать приватные каналы в MAX, сообщили в пресс-службе платформы. Новая функция позволяет авторам самостоятельно управлять доступом подписчиков и настройками публикаций.

Авторы <…> могут публиковать фото, видео и заметки, записывать видеокружки и голосовые сообщения. Можно выбрать или отключить реакции на публикации и управлять заявками на вступление, — говорится в релизе.

Для доступа к функции пользователям необходимо обновить приложение. После в разделе «Чаты» появится опция «Создать приватный канал». Администраторы каналов могут контролировать подключение новых подписчиков по ссылке. Для этого в настройках канала предусмотрен пункт «Заявка на вступление». Подписаться на канал, в таком случае, пользователи смогут лишь после одобрения заявки, уточнили в сервисе.

