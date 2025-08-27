Инвестиции в ИИ: Freedom Holding Тимура Турлова создает будущее

В гонке технологий, где каждый день рождает новые алгоритмы, а нейросети учатся предсказывать желания клиентов, успех бизнеса определяется не самим фактом использования ИИ, а умением встроить его в ДНК компании. Казахстанский холдинг Freedom Holding Corp., основным владельцем которого является Тимур Турлов, демонстрирует, как превратить искусственный интеллект из модного тренда в рабочий инструмент, приносящий миллиарды долларов выручки. При капитализации в $11 млрд и присутствии в 22 странах компания стала живым доказательством: технологии — это не расходы, а инвестиции в лидерство.

Человек + ИИ: формула успеха от Тимура Турлова

Побеждает не искусственный интеллект, а человек с ИИ, — заявляет Турлов, переосмысливая роль технологий в бизнесе.

Для него ИИ — не замена сотрудникам, а «цифровой костыль», усиливающий их возможности.

Это инструмент, а не субъект. В центре остается человек: с его контекстом, этикой, стратегией, — подчеркивает Тимур Турлов.

Такой подход, по мнению главы холдинга, снимает главное противоречие эпохи: страх перед тотальной автоматизацией и наивную веру во всемогущество алгоритмов.

Философия «симбиоза» уже дала конкретные результаты. В банковском подразделении автоматизированный скоринг сократил время проверки клиентов с двух дней до восьми минут. Юристы холдинга, используя кастомизированные ИИ-инструменты, в разы ускорили работу с документами. А трейдеры анализируют рыночные тренды через призму нейросетей, интегрированных в платформу Freedom Tradernet.

Это не лабораторные эксперименты, а ежедневная практика, — отмечают в компании.

Обучение как новая валюта

Ключевым условием эффективного внедрения ИИ Турлов называет готовность к постоянным изменениям.

Сегодня недостаточно один раз получить образование. Нужно быть в процессе переобучения всегда. И нейросети ускоряют этот цикл, — говорит он.

Пример из практики: анализ тысяч отзывов клиентов страхового сегмента, который раньше занимал недели, теперь выполняется за час. ИИ не только определяет тональность сообщений, но и выявляет паттерны проблем.

Мы сразу видим, где клиенты «спотыкаются» в интерфейсе, и мгновенно вносим правки, — делится Тимур Турлов.

Этот подход стал частью корпоративной культуры Freedom Holding Corp.

Быстро адаптироваться, ошибаться, снова пробовать — так мы создаем среду, где технологии не пылятся на полках, а работают, — объясняют в компании.

Суверенный ИИ: почему Казахстан?

Стратегическим проектом холдинга стало участие в создании KazLLM — национальной языковой модели, обученной на казахстанских данных.

LLM — это не просто генератор текстов. Это гарантия технологической независимости, адаптация ИИ под наш языковой код и защита персональных данных, — поясняют в Freedom.

Проект синхронизирован с госпрограммами Казахстана, где разработка собственных ИИ-решений объявлена приоритетом.

У нас лучшие базы данных, открытость государства к инновациям и минимальная бюрократия. Внедрять ИИ здесь в 3 раза дешевле, чем в Европе, — называет страну идеальной площадкой для цифровых экспериментов Тимур Турлов.

По его словам, Казахстан демонстрирует модель, где бизнес и государство совместно создают экосистему для «суверенного искусственного интеллекта».

Инвестиции в завтрашний день

Стратегия Freedom Holding в области искусственного интеллекта подкреплена масштабными финансовыми вливаниями, которые уже сегодня формируют технологический ландшафт завтрашнего дня. В 2025 году холдинг направил на развитие ИИ-направления $70 млн, что составляет почти половину общего ИТ-бюджета компании. При общей выручке в $2,05 млрд такие инвестиции могут показаться рискованными, однако аналитики отмечают их исключительную адресность и окупаемость.

Основной фокус сделан на собственные разработки, среди которых выделяется языковая модель Freedom GPT, оптимизированная для анализа финансовых рынков. Этот инструмент не только ускоряет обработку данных, но и позволяет прогнозировать рыночные тренды с беспрецедентной точностью. Параллельно ведется работа над адаптацией KazLLM — казахстанской языковой модели, которая станет основой для локализованных ИИ-решений в банковском и страховом секторах.

Инфраструктурные проекты холдинга впечатляют не меньше. Строительство дата-центра Freedom Cloud стоимостью $324 млн стало ключевым элементом технологической экосистемы компании. Объект, оснащенный мощными GPU-кластерами, предназначенными для машинного обучения, обеспечивает не только хранение данных, но и вычислительные ресурсы для тренировки нейросетей. Это позволяет Freedom Holding сократить зависимость от сторонних облачных провайдеров и ускорить внедрение инноваций.

Стратегические партнерства с мировыми лидерами вроде Nvidia и Intel добавляют в копилку холдинга передовые алгоритмы обработки данных. Совместные проекты направлены на оптимизацию процессов в трейдинге и риск-менеджменте, где каждая миллисекунда имеет значение.

Мы не изобретаем велосипед, а берем лучшее из глобального опыта, адаптируя его под наши задачи, — поясняют в компании.

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров. Инвестиции в Центр искусственного интеллекта SDU & Freedom Holding уже приносят плоды: здесь создаются образовательные программы, сочетающие теорию машинного обучения с практикой финансового сектора. Выпускники центра не только пополняют штат холдинга, но и становятся драйверами цифровой трансформации по всему Казахстану.

Экономический эффект от этих вложений измеряется эффективностью бизнес-процессов. Автоматизация процессов позволила сократить операционные издержки, высвободив ресурсы для инноваций. В банковском сегменте персонализированные предложения на основе ИИ привели к росту клиентской базы.

По информации на 2025 год, суммарные инвестиции Freedom Holding Corp. в ИТ-инфраструктуру, в том числе в разработку технологий на базе искусственного интеллекта, автоматизацию процессов и антифрод-системы, с 2024 года превысили $20 млн.

Основатель холдинга Тимур Турлов ранее говорил, что из каждых $10, которые компания вкладывает в технологии, $4 идут на ИИ, $3 — на инфраструктуру, $2 — на кибербезопасность, $1 — на эксперименты.

Мы инвестируем не в алгоритмы, а в будущее бизнеса. Каждый доллар, вложенный в ИИ, работает на три фронта: повышает эффективность, создает новые продукты и формирует экосистему, где технологии служат людям, — отмечают в компании.

Такой подход превращает искусственный интеллект из статьи расходов в стратегический актив, генерирующий многомиллионные прибыли.

Алгоритм лидерства

История Freedom Holding опровергает миф о том, что ИИ — удел стартапов или IT-гигантов. Холдинг доказал: искусственный интеллект становится конкурентным преимуществом только тогда, когда вплетен в стратегию компании, подкреплен инвестициями и — главное — работает в тандеме с людьми.

Мы не гонимся за трендами. Мы создаем систему, где технологии решают конкретные бизнес-задачи, — резюмирует Тимур Турлов.

Казахстанский кейс показывает, что в эпоху нейросетей успех определяется не размером бюджета, а способностью превратить ИИ из дорогой игрушки в инструмент ежедневного роста. И пока одни спорят о рисках искусственного интеллекта, Freedom Holding уже зарабатывает на нем миллиарды.

