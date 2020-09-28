Юрист рассказала, как получить запись с камер видеонаблюдения

https://static.news.ru/photo/128c1aa6-01e4-11eb-815d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получить запись с камер видеонаблюдения можно, оформив соответствующий запрос в короткие сроки, так как отснятый материал хранится в течение ограниченного времени, сообщила старший преподаватель кафедры Гражданского права и процесса Университет «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Видеозапись с камер наблюдения может понадобиться человеку при каком-либо происшествии, в том числе, дорожно-транспортном, чтобы найти его виновника, или, напротив, для того, чтобы доказать свою невиновность. Прямой доступ к записям видеонаблюдения имеется только у сотрудников правоохранительных органов и органов исполнительной власти, передаёт ПРАЙМ.

Эксперт отметила, что рядовой гражданин не может подключиться к системе видеонаблюдения и посмотреть, что его интересует. Для получения доступа к записи за нужные дату и время, необходимо обратиться в полицию. Если интересующая человека съёмка велась в Москве, для этого достаточно написать запрос на портале открытых данных. Однако записи хранятся только в течение нескольких дней.

В Москве всё, что попадает в объектив видеокамер, накапливается в едином центре хранения и обработки данных. Срок хранения — пять суток (кроме данных из общеобразовательных учреждений, которые хранятся в течение 30 дней), — подчеркнула Пшеничникова.

Как писал NEWS.ru ранее, турникеты с функцией оплаты проезда Face Pay появятся в столичном метро в 2021 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Он добавил, что такая технология массово не реализована нигде в мире и у московского метро есть все шансы стать первым. По его словам, в настоящее время проходит тестирование данной системы, которое планируют завершить к 1 октября.