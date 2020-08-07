«Яндекс.Такси» стал показывать водителям рейтинг пассажира

https://static.news.ru/photo/4340454a-d8cd-11ea-8208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервисе «Яндекс.Такси» открыл доступ водителям ряда регионов к рейтингу пассажиров. Ранее они могли лишь выставлять оценки клиентам, не зная общего результата. Система пока работает в тестовом режиме.

Рейтинг пассажира отображается только в водительском приложении «Таксометр» во время приёма заказа. Эта информация никогда не появится в публичном доступе, сообщает сайт Е1.ru

Сама опция позволяет таксистам выбирать, брать клиента или нет. Причём отказ никак не отразится на рейтинге самого водителя. Рейтинг пассажиров складывается на основе последних 40 оценок. Свежие оценки считаются более приоритетными. Увидеть их клиенты сервиса могут в мобильном приложении. Причём эта опция была доступна им с февраля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что на российский рынок приходит китайский агрегатор такси DiDi. Уже в ближайшие недели он начнёт работать в Казани. DiDi также рассматривает возможность запуска в сентябре – декабре в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.