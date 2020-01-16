https://static.news.ru/photo/fe62f750-f4d0-11e9-9052-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Facebook отказывается от реализации идеи по продаже рекламы в мессенджере WhatsApp. Компания расформировала команду, искавшую наилучший способ интеграции объявлений в сервис.

Facebook также полностью удалил проделанную разработчиками работу из кода мессенджера. Как отмечает The Wall Street Journal, такой шаг представляет собой значительный сдвиг в стратегии Facebook по монетизации WhatsApp.

Тем не менее компания всё ещё планирует в какой-то момент интегрировать рекламу в функцию «Статус» мессенджера. Однако источники считают, что это долгосрочная цель. Сейчас Facebook фокусируется на том, чтобы создать в WhatsApp «возможности для зарабатывания денег, позволяющие компаниям общаться с клиентами и лучше управлять этими взаимодействиями».

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook опроверг сообщения, что её социальная сеть Instagram начала бороться с фотографиями, которые отредактированы в Photoshop. Там лишь отметили, что видят своей задачей информирование пользователей о ложном контенте.