WhatsApp запретит миллионам пользователей получать сообщения

https://static.news.ru/photo/a460f958-7375-11eb-8d6e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американская компания Facebook обновит политику конфиденциальности использования мессенджера WhatsApp, несмотря на протесты пользователей. Если пользователи не согласятся с новой политикой до 15 мая, то они не смогут писать и читать сообщения.

По данным Cnews, запрет будет действовать первые недели. Вероятно, аккаунты несогласных пользователей будут деактивированы, полагают эксперты.

В течение следующих недель в WhatsApp появится баннер с дополнительной информацией, ознакомиться с которой наши пользователи смогут в удобном для себя темпе. Кроме того, мы предоставили более подробную информацию, которая поможет развеять сомнения наших пользователей, — говорится в блоге мессенджера.

Примечательно, что WhatsApp длительное время обменивается данными с Facebook, теперь компания хочет получать сведения о платежах и транзакциях, чтобы более грамотно подбирать рекламу. Планировалось, что изменения вступят в силу 8 февраля, но затем было принято решение отложить это до 15 мая по причине негативной реакции пользователей.

Как писал NEWS.ru, разработчики мессенджера WhatsApp проводят тестирование новой функции для видео. Она будет добавлять возможность отправлять видеоролик без звука. Сейчас эта функция тестируется в рамках бета-версии обновления 2.21.3.13. Помимо бесшумных видео оно содержит новый набор анимированных стикеров и улучшение системы упоминаний в групповых чатах.