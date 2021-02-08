WhatsApp тестирует новую функцию для видео

https://static.news.ru/photo/9efa3c46-6a37-11eb-8aec-96000091f725_660.jpg Фото: Marius Bulling via imago-images.de/Global Look Press

Разработчики мессенджера WhatsApp проводят тестирование новой функции для видео. Скоро она может стать доступна всем пользователям сервиса.

Новая функция добавляет возможность отправлять видеоролик без звука. Для этого пользователю необходимо нажать на соответствующую кнопку в редакторе роликов, передаёт WABetaInfo.

Сейчас эта функция тестируется в рамках бета-версии обновления 2.21.3.13. Помимо бесшумных видео оно содержит новый набор анимированных стикеров и улучшение системы упоминаний в групповых чатах.

Ранее мессенджер Telegram возглавил рейтинг самых скачиваемых неигровых приложений в мире по версии аналитической компании Sensor Tower. Детище Павла Дурова в прошлом месяце обошло TikTok и WhatsApp по совокупному количеству скачиваний в магазинах Google Play и App Store.

В первом месяце 2021 года мессенджер скачали более 63 млн раз, что почти в четыре раза больше показателей за аналогичный период прошлого года. Лидерами по скачиванию приложения стали Индия и Индонезия. Второе место в рейтинге заняло приложение китайской соцсети TikTok, которое скачали на миллион раз меньше Telegram. Следом идут мессенджеры Signal, WhatsApp и приложение Facebook, писал NEWS.ru.