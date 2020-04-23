WhatsApp может начать показывать рекламу на основе данных из Facebook

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Facebook полностью не отказался от идеи интеграции рекламы в WhatsApp. Техногигант планирует использовать базу данных собственной соцсети для реализации персонализированной рекламы.

Facebook рассчитывает задействовать телефонные номера для сопоставления учётных записей Facebook, Instagram и WhatsApp с одним пулом пользовательских данных. При этом компания не намерена объединять три платформы в одно приложение.

Интеграция инфраструктуры продуктов займёт некоторое время, и WhatsApp, скорее всего, станет самой сложной частью процесса из-за сквозного шифрования, передаёт издание The Information.

В середине января NEWS.ru сообщил, что Facebook отказывается от реализации идеи по продаже рекламы в мессенджере WhatsApp. Компания расформировала команду, искавшую наилучший способ интеграции объявлений в сервис.