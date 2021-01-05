WhatsApp будет передавать в Facebook данные пользователей

https://static.news.ru/photo/a2a0bd00-519d-11eb-a28c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Популярный мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. В документ добавили пункт о передаче личных сведений в Facebook.

Подчёркивается, что мессенджер является частью корпорации (также в неё входят Instagram и Facebook Messenger). Поэтому он будет делиться информацией со всем «семейством приложений». Передача данных о пользователе необходима для анализа его вкусов и привычек.

Как объяснили разработчики мессенджера, корпорация нуждается в сведениях для улучшения сервисов, с помощью которых подбирается реклама, учитывающая запросы человека. Также информация нужна для предоставления персональных услуг и контента.

Взаимная интеграция социальных сетей расширит круг возможностей пользователей. Информация, собираемая разработчиками, будет включать геолокацию, установку и удаление программ из «семейства» на смартфоне и активность в социальных сетях, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в канун Нового года WhatsApp установил исторический рекорд. Его пользователи совершили свыше 1,4 млрд голосовых и видеозвонков.

Как следует из пресс-релиза, опубликованного компанией Facebook, такие цифры нехарактерны для праздничного периода, поскольку сервисы бывают перегружены. И тем не менее этот показатель стал самым высоким за всю историю работы мессенджера.