WhatsApp установил рекорд по количеству звонков

https://static.news.ru/photo/b9117f68-4cd7-11eb-be7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

В канун Нового года популярный мессенджер WhatsApp установил исторический рекорд. Его пользователи совершили свыше 1,4 млрд голосовых и видеозвонков.

Как следует из пресс-релиза, опубликованного компанией Facebook, которой принадлежит WhatsApp, такие цифры нехарактерны для праздничного периода, поскольку сервисы бывают перегружены. И тем не менее этот показатель стал самым высоким за всю историю работы мессенджера.

В этот раз канун Нового года был особенным: по всем приложениям Facebook работали инженерные команды, готовые решить любую проблему, так что весь мир мог совершать звонки, — пояснила программный менеджер Facebook Кэйтлин Бэнфорд.

Компания отмечает, что пандемия коронавируса в 2020 году вынудила людей чаще использовать цифровые технологии для общения с друзьями и близкими. И именно видеозвонки стали самой востребованной функцией в приложениях Facebook. В течение всего года фиксировались всплески видеочатов, и новогодняя ночь стала кульминацией.

Ранее NEWS.ru писал, что WhatsApp с 1 января 2021 года прекратил поддержку старых смартфонов и не сможет на них функционировать. Изменения коснулись устройств, операционные системы которых не могут быть обновлены до iOS9 или Android 4.0.3 — это, в частности, iPhone4 и более старые модели.