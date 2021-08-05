«ВКонтакте» запустит бесплатное приложение для видеозвонков

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала запуск бесплатного десктопного приложения для видеозвонков. Программа поддерживает все функции, присутствующие в платных корпоративных сервисах. Более того, видеосвязь не ограничат по времени, а к разговору позволят присоединяться без профиля в соцсети. Также трансляцию или запись беседы можно будет добавить на личную страницу или в сообщество, рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Десктопное приложение поможет сфокусироваться на самом звонке, пока другие важные вкладки, уведомления и растущий счётчик сообщений ждут в соседнем окне. Это полезно, например, при проведении развлекательных мероприятий, мастер-классов, совещаний и онлайн-встреч. Также в новом приложении для компьютера можно будет устанавливать AR-фоны, демонстрировать экран в разрешении 4К, заглушать громких соседей или лающую собаку с помощью интеллектуального шумоподавления, — добавили в компании.

По словам CEO «ВКонтакте» Марины Красновой, звонки в веб-версии ВК сохранят, но отдельное ПО открывает новые возможности для аудитории сайта. Кроме нового приложения все платформы звонков ВК получат функцию «Зал ожидания»: юзер присоединится к беседе только после того, как организатор одобрит его заявку.

Накануне во «ВКонтакте» рассказали, что соцсеть открывает сообществам ранний доступ к монетизации видео. Теперь соцсеть будет делить с авторами видео выручку от рекламы. Деньги смогут получить администраторы групп и публичных страниц, которые делают рекламу в своих роликах. Присоединиться к тестированию функции можно, заполнив анкету в новом разделе «Монетизация ВКонтакте» — там собраны все способы заработка в ВК и возможный уровень выплат.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года ВК запустила платформу для монетизации контента в сообществах VK Donut. Всего за несколько месяцев платформа нашла своего клиента — к ней подключились тысячи авторов, которые к концу 2020 года получили с её помощью более 25 млн рублей. NEWS.ru рассказал, как это работает и кто зарабатывает на донатах, а также привёл личный пример администратора группы «Beautiful food. Рецепты для поваров и кондитеров».