«ВКонтакте» запустила сервис для знакомств

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис для онлайн-знакомств «VK Знакомства». Доступ к ним находится во вкладке «Сервисы» мобильного приложения, подобрать пару можно в том числе по музыкальному вкусу, сообщает пресс-служба соцсети. Основной для сервиса послужило приложение Lovina.

Мы знаем много примеров, когда отношения начинались «ВКонтакте» — с отправки песни в личку, отметки «Нравится» на фото, признания через анонимные мнения. За 15 лет миллионы людей встретились благодаря соцсети. Мы видим запрос аудитории на развитие инструментов, с помощью которых будет проще найти собеседника или пару — поэтому запускаем VK Знакомства и даём возможность выражать тайные симпатии прямо в профиле, — рассказал руководитель сервиса Владимир Махов.

Он объяснил, что «VK Знакомства» — нечто большее, чем только сервис для знакомств. Планируется добавить мэтчинг по сообществам и встречам, поиск друзей для похода на концерт, фестиваль или лекцию, возможность обсудить любимые книги или найти партнёра по бизнесу.

Найти пару через VK Знакомствах можно бесплатно, а за деньги становятся доступны дополнительные функции: суперлайк позволяет добавить комментарий к симпатии; премиум-подписка — видеть имена всех, кто отправил симпатии, возвращаться к просмотренным анкетам, ставить лайки без ограничений и суперлайки — по пять в день.

Ранее «ВКонтакте» представила видеовитрину с широким объёмом контента, а также интеллектуальными технологиями поиска и рекомендаций. В их основе лежит система машинного обучения.