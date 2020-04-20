«ВКонтакте»: москвичи больше всего мечтают о вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f50312b6-8301-11ea-ab8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соцсеть «ВКонтакте» в рамках исследования выяснила, что пользователи добавляют в свои вишлисты в разделе «Желания». Так, пользователи из Москвы больше всего хотят вакцину от коронавируса, в Казани ищут любовь и счастье, а в Оренбурге мечтают об окончании самоизоляции и готовятся к активной жизни

Самые популярными товарами в «Желаниях» оказались развлекательные и высокотехнологичные товары. Среди них — смартфоны iPhone и Samsung Galaxy, беспроводные наушники AirPods, фитнес-браслет Mi Band, игровые консоли Dendy и PlayStation и настольная игра «Монополия». Пользователи также активно добавляют в списки компьютерные кресла и зарядные устройства.

Раздел изобилует и средствами гигиены и косметикой: санитайзерами, антисептиками, влажными салфетками, термометрами, массажными ванночками для ног, кремами и щипцами для завивки волос. Во время самоизоляции многие пользователи также мечтают об электрических грилях, кофемашинах, автографах знаменитостей, товарах для взрослых и книгах.

Чаще всего желания добавляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В топ активных городов также оказались Краснодар, Казань, Новосибирск и Самара. За первые две недели с момента появления «Желаний» новым разделом воспользовались больше четырёх миллионов человек, рассказали в соцсети.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс» проанализировал поисковые запросы и показал наиболее популярные примеры тем, которыми интересовались пользователи. Россияне в последний месяц стали больше читать о гигиене и средствах защиты от вируса (мытье рук, масках, антисептиках).