Яндекс рассказал об интересах россиян в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/4180b29c-82df-11ea-bcca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Яндекс» проанализировал поисковые запросы и показал наиболее популярные примеры темы, которыми интересовались пользователи. Россияне в последний месяц стали больше читать о гигиене и средствах защиты от вируса (мытье рук, масках, антисептиках).

Люди также стали гораздо чаще спрашивать, как сделать что-либо, «не выходя из дома» — количество запросов с этими словами за вторую половину марта выросло в несколько раз. Запросов «что почитать», «чем занять ребенка» или «научиться жонглировать» тоже стало намного больше.

Из-за перехода на удалённую работу пользователи хотят «купить ноутбук» и интересуются, «как организовать рабочее место». При этом, как отмечает «Яндекс», сильно выросло количество запросов о пособии по безработице. О вакансиях пользователи спрашивают меньше обычного, а о способах заработать — больше.

В последний месяц юзеры также гораздо больше обычного интересуются новостями и спрашивают, как «справиться с беспокойством», «как не сойти с ума» и «когда все это закончится».

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