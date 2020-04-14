Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вызвала небывалый интерес к big data (большим данным). Огромные объёмы информации помогают не только отслеживать распространение инфекции, но и планировать меры по профилактике. Однако инструмент борьбы может принести больше вреда, чем пользы.

Компании и правительства во всём мире используют данные о местонахождении миллионов пользователей Интернета и мобильных телефонов, чтобы понять, как распространяется вирус и работают ли меры по социальному дистанцированию. В отличие от методов наблюдения, которые отслеживают перемещение отдельных лиц, эти усилия анализируют большие массивы данных для выявления закономерности в движении людей и их поведении в ходе пандемии.

Так, в США компании, занимающиеся мобильной рекламой, работают с Центрами по контролю и профилактике заболеваний, а также с государственными и местными органами власти, чтобы, основываясь на данных о нахождении сотовых телефонов, проанализировать изменения местоположения людей и места, в которых они собираются. Google, в свою очередь, запустил Community Mobility Reports (отчёты о мобильности сообщества), учитывающие геолокацию пользователей Карт Google, а Facebook в рамках своей обновлённой инициативы «Карты профилактики заболеваний» предоставляет партнёрам по исследованиям информацию о перемещениях населения и моделях дружбы.

Но, как считает старший научный сотрудник по искусственному интеллекту и правам человека неправительственной организации Human Rights Watch Амос Тох (Amos Toh), какими бы привлекательными ни казались эти проекты, компаниям и правительствам следует задаться вопросом, будут ли они приносить обещанные им преимущества для общественного здравоохранения или таким образом поставят под угрозу права самых бедных и уязвимых людей.

Опасные выводы

Эксперт привёл в пример эпидемию лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году, когда специалисты из Гарварда получили записи о вызовах пользователей мобильных телефонов по всему региону, чтобы предсказать распространение вируса и помочь улучшить целевые меры по профилактике заболеваний. Однако этот анализ, по мнению Тоха, основывался на неверном предположении, что передвижения людей были основным вектором передачи вируса Эбола, тогда как на самом деле распространение происходило главным образом при уходе за больными и во время приготовления к похоронам.

Работники здравоохранения помогают пациенту с лихорадкой Эбола выходить из изолированной палатки в центре лечения лихорадки Эбола Fiston Mahamba/Global Look Press

Неверные расчёты отчасти подтверждает исследование моделей использования мобильных телефонов, опубликованное Сюзан Эриксон из Университета Саймона Фрейзера. В нём говорится, что в Западной Африке у многих пользователей есть несколько аппаратов для различных целей, и сами устройства могут свободно передаваться членам семьи, друзьям или соседям. Тох уверен, что эти просчёты освещают более широкую проблему: big data может скрывать или искажать сложные социальные реалии, что ставит под угрозу как общественное здравоохранение, так и права человека.

В США более низкий уровень проникновения социальных сетей и мобильных телефонов в жизнь пожилых людей и сельского населения может исказить усилия, направленные на то, чтобы определить передвижения людей посредством мобильных данных. Это, в конечном итоге, выльется в неправильное понимание того, как болезнь распространяется среди населения и какие меры нужно принять для замедления передачи вируса. Более того, факторы окружающей среды, ухудшающие точность данных о местоположении (например, наличие высотных зданий), только усилят негативный эффект для общего анализа.

Слепые зоны big data, как утверждает Тох, не стоит недооценивать, потому что они рискуют увести критически важные ресурсы органов общественного здравоохранения от проверенных методов сдерживания. Или, что не менее важно, некорректно повлиять на изоляцию людей. Например, в Израиле на основании неточных данных о геологации власти ошибочно ограничили людей в своих домах.

Сотрудник показывает в реальном времени информацию о борьбе с эпидемией на своем мобильном телефоне на контрольно-пропускном пункте в деревне Фанцунь поселка Шангуань в Ханчжоу, провинция Чжэцзян на востоке Китая. Global Look Press

Риски для соблюдения конфиденциальности пользователей также остаются огромными. Хотя правительства и компании гарантируют анонимизацию, многочисленные исследования показывают, что это может только задержать, а не предотвратить повторную идентификацию человека. Данные о местоположении особенно уязвимы, поскольку их можно комбинировать с общедоступными и частными записями для создания сложной и раскрывающей карты передвижений и действий человека.

Тох считает, что разумное доверие к технологиям, основанным на данных, в условиях нынешнего кризиса может улучшить понимание болезни, расширить доступ к медицинской помощи и позволить людям оставаться на связи. Но побуждение использовать информацию во благо не должно становится разрешением на проведение рискованных экспериментов, приносящих в жертву неприкосновенность частной жизни и гражданскую свободу.