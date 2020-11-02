В WhatsApp можно будет отправлять исчезающие сообщения

https://static.news.ru/photo/a8d1a350-1d00-11eb-9025-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи мессенджера WhatsApp получат возможность отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщили разработчики приложения.

Юзерам дадут возможность самостоятельно устанавливать в настройках удаление сообщения из истории групповых или индивидуальных чатов через семь дней. Они будут пропадать как у отправителя, так и у адресата.

Настройка не затронет сообщения, отправленные до её включения, передаёт РИА Новости.

Вместе с тем разработчики предупредили, что исчезающие сообщения не гарантируют приватности. Текст может быть переслан, скопирован или сфотографирован до того момента, как исчезнет из WhatsApp.

Функция появится в одном из ближайших обновлений мессенджера и будет доступна на всех платформах.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи ПК-версии WhatsApp получат возможность звонить с помощью ноутбука или стационарного компьютера.