В WhatsApp можно будет отправлять исчезающие сообщения

Пользователи мессенджера WhatsApp получат возможность отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщили разработчики приложения.
Юзерам дадут возможность самостоятельно устанавливать в настройках удаление сообщения из истории групповых или индивидуальных чатов через семь дней. Они будут пропадать как у отправителя, так и у адресата.
Настройка не затронет сообщения, отправленные до её включения,
Вместе с тем разработчики предупредили, что исчезающие сообщения не гарантируют приватности. Текст может быть переслан, скопирован или сфотографирован до того момента, как исчезнет из WhatsApp.
Функция появится в одном из ближайших обновлений мессенджера и будет доступна на всех платформах.
Ранее NEWS.ru писал, что пользователи ПК-версии WhatsApp получат возможность звонить с помощью ноутбука или стационарного компьютера.