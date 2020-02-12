https://static.news.ru/photo/08889980-4e3e-11ea-8b10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В России за последние пять лет мощность солнечных электростанций, установленных коммерческими предприятиями, достигла 15 МВт 494 кВт, при этом 91,3% проектов было реализовано в последние пару лет.

По данным компании Neosun Energy, лидерами по объёму установленной мощности солнечных электростанций (СЭС) в России являются нефтегазовые компании — 73,91%, ещё 15% за владельцами коммерческих объектов недвижимости. Третью строчку по мощности СЭС заняли горнодобывающие компании.

Также отмечается, что большая часть по объёму установленной мощности фотоэлектрических установок построена на Юге (11 МВт 377 кВт), в Сибири (1582,9 кВт) и на Дальнем Востоке (1240 кВт).

Как пишут аналитики, рост интереса бизнеса к «зелёным» технологиям связан с желанием иметь независимый источник энергии.

Ранее NEWS.ru писал, что объём выбросов углекислого газа в мире в 2019 году впервые за десять лет не превысил предыдущие показатели. Международное энергетическое агентство считает, что падение выбросов СО2 стало возможно благодаря использованию энергии Солнца и ветра, применению ядерной энергии, а также переходу от угля к природному газу.