В России появится Интернет в самолётах

https://static.news.ru/photo/4e9df438-22a6-11ea-ba24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

Платно зайти в Интернет на борту российских самолётов можно будет в ближайшее время. С апреля «Аэрофлот» готов будет предложить такую услугу на коротких авиарейсах.

Как узнали «Известия», о возможности подключения пассажиров к Сети задумались и другие авиакомпании: Utair и «Уральские авиалинии».

Что касается «Аэрофлота» — он предложит своим пассажирам платный доступ в Интернет на 16 среднемагистральных Airbus A320. Обойдётся это компании в восемь миллионов долларов, а вот пассажиры заплатят от пяти до 25 долларов за одну сессию, сообщил источник газеты в группе «Аэрофлот».

Эксперты, опрошенные изданием, уверены, что оснащение лайнеров Интернетом — дорогостоящая инвестиция, поэтому немногие российские авиакомпании готовы внедрять такую услугу.

Для массовой аудитории услуга доступа в Интернет на коротких линиях не критична, поэтому вопрос будет только в её цене. Будет дёшево и с удобной оплатой — воспользуются, нет — обойдутся, — рассказал о возможном спросе на Интернет в самолётах исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Как ранее писал NEWS.ru, одним из самых красивых самолётов-истребителей в мире назвали российский Су-35 поколения 4++. Он оказался на второй строчке с 14% голосов.