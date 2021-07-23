В «Технодинамике» объяснили, зачем России квадратные парашюты

Новые квадратные парашюты начали испытывать в России. Они предназначены для десантирования грузов, рассказал РИА Новости генеральный директор холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Игорь Насенков на полях авиасалона МАКС-2021.

Наша новая универсальная грузовая обвязка УПГО-80-500 получила квадратную форму купола. Сейчас она проходит исследовательские испытания для окончательной проработки тактико-технических характеристик, — отметил руководитель предприятия.

Спикер отметил, что новая разработка уже помогала десантировать, например, надувные лодки, плоты, индивидуальный водолазный буксировщик. В компании подчеркнули, что на фоне сложных условий, когда вероятно травмирование парашютиста или при недостаточной его подготовке, во время захода над площадкой может появиться необходимость избавиться от груза. Для этого и разработали квадратный парашют — небольшой по площади, но достаточно грузоподъёмный.

Накануне стало известно, что «Рособоронэкспорт» подписал 13 экспортных контрактов на авиасалоне МАКС-2021 на общую сумму свыше €1 млрд. Об этом рассказал гендиректор компании Александр Михеев. Он отметил, что договорённости предусматривают поставки за рубеж самолётов Су-30СМЭ, вертолётов Ми-35М и Ми-17В5, переносных зенитных комплексов (ПЗРК) «Верба» и радиолокационных станций (РЛС) «Противник-ГЕ».

Международный авиакосмический салон МАКС-2021 открылся в подмосковном Жуковском 20 июля. Мероприятие продлится до 25 июля. В нём участвуют порядка 300 компаний из 56 стран. Выставка открылась сразу несколькими мировыми премьерами, среди которых новый лёгкий истребитель Checkmate от авиационного холдинга «Сухой» и гражданский лайнер МС-21.